Cori, fumogeni e fuochi d'artificio: che festa della Curva Nord per i 110 anni dell'Inter. Video

Hanno voluto essere i primi a fare gli auguri al loro amore. E per farlo non hanno lasciato nulla al caso, portando con loro tutto quello che di solito portano nella loro "casa" e in giro per l'Italia.

Grande festa giovedì notte della Curva Nord dell'Inter, il cuore caldo del tifo nerazzurro. Circa trecento persone, infatti, si sono ritrovate prima in piazza dei Mercanti e poi in zona Navigli per festeggiare al meglio i 110 anni del Biscione.

In Duomo i ragazzi della Nord hanno intonato diversi cori - "Milano siamo noi" e "Noi abbiamo l'Inter nel cuore", quelli più sentiti - e hanno sventolato a lungo le loro bandiere proprio sotto la Madonnina. Poi, dopo un corteo in motorino, i tifosi si sono ritrovati in Ripa di Porta Ticinese, dove sorgeva il primo storico campo dei nerazzurri.

Lì, la Nord - a mezzanotte in punto - ha messo in scena un vero e proprio spettacolo pirotecnico con decine e decine di fumogeni e fuochi di artificio a illuminare la notte. Una notte che per loro era, naturalmente, nerazzurra.