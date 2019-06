Fredric Massara è il nuovo direttore sportivo del Milan

E' sempre più formato il Milan targato Maldini e Giampaolo. I rossoneri hanno infatti ufficializzato l'incarico di direttore sportivo della prima squadra a Frederic Massara, che riporterà direttamente al dt Paolo Maldini.

Così in un comunicato. "Siamo molto felici di accogliere Frederic nel nostro team - ha dichiarato l'ex capitano rossonero, reduce dalla missione di mercato di giovedì a Madrid, assieme al Cfo Zvonimir Boban e allo stesso Massara -. Grazie alla sua preparazione, professionalità e serietà sarà un valore aggiunto per il Milan e sarà funzionale alle strategie da intraprendere nel percorso di crescita".

Massara, nato a Torino 51 anni fa, ha collezionato 221 presenze da calciatore tra Serie A e B con all'attivo 25 gol.

Come ricorda il comunicato del Milan, terminata la carriera agonistica ha cominciato quella di vice-allenatore per poi collaborare, da dirigente, con Palermo e Roma, prima di conseguire il patentino da direttore sportivo nel 2011. Ha ricoperto il ruolo della Roma nel 2016 per poi tornarvi nel 2018 dopo una breve avventura al Jiangsu Suning.

