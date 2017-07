Milan su Bonucci, difensore della Juventus: affare quasi concluso

Il Milan ha messo nel mirino Leonardo Bonucci e sta cercando di avviare una trattativa con la Juventus per avere il difensore a disposizione già venerdì mattina, in tempo per farlo partecipare alla tournée in Cina. Nelle ultime ore i dirigenti rossoneri, che dovrebbero partire per l'Asia assieme alla squadra, hanno avuto diversi contatti con l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, e ora si attende un riscontro dalla Juventus.

Non è escluso che nella trattativa possa entrare anche il terzino milanista Mattia De Sciglio, che da tempo interessa ai bianconeri.

Bonucci al Milan: la Juventus chiede 40 milioni di euro

I dirigenti dei campioni d’Italia hanno intavolato la trattativa: la discussione è in corso, coinvolge anche De Sciglio e potrebbe chiudersi a brevissimo: la richista è di 40 milioni di euro. "Si torna al lavoro, pronto per ricominciare. Nuova stagione 2017-18". Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci aveva chiuso le sue vacanze ma, pubblicando via social una sua foto "in borghese", senza divisa né simboli bianconeri indosso, ha fatto partire più di una voce e brontolìo tra i tifosi bianconeri. Solo pochi giorni fa, inoltre, Espn aveva rivelato l'esistenza di una trattativa per lo sbarco di Bonucci al Manchester City, trattativa definita in dirittura d'arrivo.