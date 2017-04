Milan e Inter, che disastro: i rossoneri cadono in casa

Brutta caduta in casa del Milan contro l'Empoli, nella 33esima giornata del campionato di serie A, domenica. Il nuovo corso cinese, così, prosegue in salita come il resto dell'anno.

Skorupski para tutto, così la squadra di Martusciello compie una nuova impresa dopo quella del Franchi con la Fiorentina. Il Milan recrimina sul rigore fallito da Suso e la traversa colpita da Ocampos.

Al 40' pt, corner dalla sinistra di El Kaddouri verso il primo palo, Mchedlidze resiste a Zapata e insacca di testa: le marcature sono state aperte in questo modo. Al 22' st cross in area per la sponda di Maccarone a liberare Thiam, che con un gran sinistro firma il raddoppio. Al 27' st, infine, lancio lungo per Lapadula, che riesce a liberarsi di Barba, e con un sinistro a fil di palo accorcia.