Milan, scodata per l'Europa League: Fiorentina battuta 2-1

In attesa che arrivino i cinesi, il Milan fa un passo avanti verso l'Europa League, nella 25esima giornata del campionato di serie A, domenica sera. Il sesto posto è ancora lontano 3 punti, ma era importante vincere (2-1) lo scontro diretto con la Fiorentina in quella che è destinata a diventare l'ultima partita a San Siro dell'era Berlusconi se, come tutto lascia intendere, il 3 marzo il club verrà ceduto alla cordata guidata da Sino-Europe Sports.

Succede tutto nel primo tempo: prima e dopo il pareggio di Kalinic (11esimo centro in campionato), le firme sul successo che permette ai rossoneri di tenere i viola a 4 punti di distanza le hanno messe Kucka, non esattamente il prototipo di giocatore preferito da Berlusconi, e Deulofeu, uno dei tanti prestiti low cost definiti da Galliani in questi ultimi anni di austerità: un splendido tiro a rientrare sul palo lontano.