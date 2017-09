Milano tennis tour, vittorie per Nozzolillo e Forzan a Legnano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Superata la prima metà del calendario, l’edizione inaugurale del Milano Tennis Tour è lanciata verso le fasi finali, e torneo dopo torneo raccoglie conferme e novità. Come nell’appuntamento del Tennis Tosi di Legnano (settima tappa del 2017) che ha regalato il tris stagionale a quel Luca Nozzolillo che si era già imposto a Busto Garolfo, oltre ad aver vinto anche una tappa del Varese Tennis Tour. Primo centro invece per Lucrezia Forzan, a segno all’esordio nel circuito, in uno degli appuntamenti femminili più frequentati dell’anno. In tutto, a mettere piede sui campi del club legnanese, sono stati in 128. Sì, proprio come per un torneo del Grande Slam, e il Federer di turno è stato Nozzolillo, di nuovo al top ma soprattutto ancora capace di mostrare un livello di gioco che lo porta dritto nell’elenco dei favoritissimi per il Master finale. Il 24enne del Tennis Time Champion, classificato 3.3, è arrivato a tre punti dalla sconfitta nei quarti di finale, ma una volta rimontato il 6-4 5-4 (e 15-0) a Francesco Digiesi ha messo il turbo, superando in semifinale il maestro di casa Marco Dedè, uno dei veterani d’oro del tennis italiano, e in finale il sorprendente Danilo Molesini, 17enne italo-argentino dell’As Calvairate, in Italia da un paio d’anni. Oltre ad aver vinto cinque partite, battendo il favorito numero 1 Leonardo Bevilacqua, il tennista originario di Mendoza si è fatto notare per l’abitudine di recarsi al torneo in treno. In caso di titolo era già pronta la metafora, ma Nozzolillo si è rivelato di un’altra categoria, dominando un primo set senza storia e poi controllando la reazione del rivale fino al 6-1 6-4 conclusivo. Oltre alla bella corsa di Molesini, da segnalare anche quelle del 4.3 Stefano Consolandi (ex seconda categoria che ha deciso di riprovarci e si è presentato vincendo quattro incontri) e di Fabrizio Agresti, che da 4.6 ha conquistato ben sei partite, portando la sua racchetta nel tabellone finale. Come Nozzolillo ha dominato nel maschile, così ha fatto nel femminile Lucrezia Forzan, 20enne bergamasca del Tennis Project di Osio Sopra, capace di cedere appena cinque giochi in due incontri. In semifinale ne ha lasciati cinque ad Anna Clara Sola, mentre in finale ne ha persi appena tre contro la vera protagonista del torneo, quella Federica Roveda che ha buttato fuori una via l’altra ben tre candidate ad arrivare in fondo. Ma la Forzan si è rivelata troppo solida, come dimostra il 6-1 6-2 conclusivo. Al Tennis Tosi è andata in scena anche la prova di doppio, la quarta della stagione. Incoronati Marzio Morlacchi e il fratello Sebastiano. Come il circuito Atp ha lo storico duo composto dai gemelli Bob e Mike Bryan, per anni e anni in vetta alla classifica di specialità, anche il Tennis Tour ha trovato la sua coppia di fratelli vincenti, che nella finale contro Marco Dedè e Nicola Sanzone hanno fatto valere esperienza e affiatamento, scappando via sul 5-5 del primo set. Già in corso, fra Sporting Club Lacchiarella e Cus Milano, l’ottava e la nona tappa del circuito, mentre il 7 settembre alle 12 scadono le iscrizioni per la decima, da sabato 9 al Circolo Tennis Parabiago. Sarà l’ultima prima del Master conclusivo del circuito, che andrà in scena dal 30 settembre all’8 ottobre, di nuovo allo Sporting Club Lacchiarella. Attesi tutti i migliori della stagione, per un torneo da ricordare. RISULTATI 7° TAPPA – Tennis Tosi Legnano Singolare maschile – Quarti di finale: Molesini b. Cavalli 6-3 6-3, Fontolan b. Suardi 3-6 7-5 7-6, Dedè b. Menzago 6-2 6-4, Nozzolillo b. Digiesi 4-6 7-5 7-5. Semifinali: Molesini b. Fontolan 6-1 6-3, Nozzolillo b. Dedè 6-2 6-3. Finale: Nozzolillo b. Molesini 6-1 6-4. Singolare femminile – Quarti di finale: Forzan bye, Sola b. Viganò 2-6 6-2 6-0, Roveda b. Monolo 7-5 6-3, De Stefano bye. Semifinali: Forzan b. Sola 6-3 6-2, Roveda b. De Stefano 7-6 4-6 6-3. Finale: Forzan b. Roveda 6-1 6-2. Doppio maschile – Semifinali: Morlacchi/Morlacchi b. Dedè/Parma 6-2 6-2, Dedè/Sanzone b. Mariani/Galaverna 6-4 4-6 10/2. Finale: Morlacchi/Morlacchi b. Dedè/Sanzone 7-5 6-1.