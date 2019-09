Tragedia per l'ex milanista Cafu: il figlio 30enne morto d'infarto mentre giocava. Il cordoglio rossonero

Dramma per Marcos Evangelista de Moraes, meglio noto come Cafu, 49enne ex calciatore della Roma e del Milan ed ex capitano della nazionale brasiliana (di cui detiene il record di presenze, 142), di ruolo difensore. Suo figlio Danilo Feliciano, 30enne, è morto per un infarto che lo ha colpito mentre giocava a calcio mercoledì 4 settembre.

Danilo era nella casa di famiglia di Barueri (Regione metropolitana di San Paolo) e, secondo quanto scrive Globoesporte, si è sentito male mentre giocava. I sanitari lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, ma non ce l'ha fatta. La notizia è stata confermata anche da Paulo Sergio, ex calciatore e amico di Cafu.

Secondo quanto si apprende, il 30enne aveva palleggiato per una decina di minuti prima di accasciarsi al suolo. Danilo era uno dei tre figli di Cafu, che ha giocato in Italia dal 1997 al 2008, prima nella Roma e poi nel Milan, per poi ritirarsi. Con i rossoneri (che quindi sono stati il suo ultimo club) Cafu ha collezionato 119 presenze vincendo uno scudetto (2003/04), una supercoppa (2004), una Champions League (2006/07), due supercoppe europee (2003 e 2007) e una coppa intercontinentale (2007). Con la Roma aveva invece vinto uno scudetto (2000/01) e una supercoppa (2001). Con la nazionale brasiliana ha disputato tre finali consecutive del Mondiale e ha vinto quelle del 1994 e del 2002.

Il cordoglio della Roma, di Totti e del Milan

Nella mattinata di giovedì 5 settembre la Roma ha espresso il suo cordoglio e così anche Francesco Totti, che è stato compagno di squadra di Cafu: «L'ho visto crescere... Non è possibile! Ti sono vicino amico mio con tutto il cuore. Riposa in pace Danilo». Anche il Milan non ha mancato di scrivere un messaggio di solidarietà a Cafu. Nel profilo Twitter del club si legge: «Il nostro Cafu ha perso suo figlio Danilo. Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi».