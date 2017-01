L'Inter prosegue la sua striscia vincente in campionato battendo il Palermo in Sicilia per 1-0, domenica 22 gennaio, 21esima giornata: al 65' Candreva va via sulla destra, cross teso in area e Joao Mario al volo non lascia scampo a Posavec.

La zona Champions è sempre più vicina per gli uomini di Pioli.

Il Milan, nell'anticipo, aveva perso contro il Napoli.