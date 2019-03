Stramilano 2019, proteste e polemiche: "Niente acqua e file chilometriche ai ristori"

Non sarà con ogni probabilità ricordata come una delle edizioni al top della Stramilano quella appena passata. Complice il caldo insolito per metà marzo e, forse, qualche calcolo di approvigionamento errato. La fanpage della mezza maratona, infatti, è stata inondata da commenti negativi sull'organizzazione che, a quanto pare, ha lasciato parecchi corridori delusi. Tante anche le mail inviate per protesta.

"Dopo 10 km, era subito finita l'acqua - spiegano alcuni testimoni a MilanoToday -, e cosa, ben peggiore, le spugne erano secche, non immerse nelle bacinelle. Alla fine, poi, il banchetto del rinfresco era troppo vicino all'arrivo e la gente in coda arrivava fino al traguardo".

Dello stesso tenore i commenti su Fb: "All’arrivo moltissimi hanno rinunciato all’ennesima coda per avere qualcosa con cui ristorarsi dopo la fatica.

Un altr’anno cari organizzatori date meno importanza ai numeri e più ai servizi essenziali (60.000 persone paganti oltre agli sponsor dovrebbero essere più che sufficienti per avere una copertura dignitosa dei ristori). Nel frattempo almeno le scuse", sottolinea Gianluca P.

"Un disastro... niente acqua al km 5 niente al km 10... - scrive Sarah P. - e niente a quello successivo ancora... costretti a raccattare bottiglietta per terra e bere da quelle... per fortuna la comunita' di runner e' bella... e ci siamo divisi l'acqua tra noi... ma e' scandaloso".

"Altri runner sono dovuti entrare in un bar a prendere acqua: I primi due ristori della competitiva hanno subito esaurito l’acqua - chiosa Andrea I. -. Ho visto gente che raccoglieva bottigliette per terra in cerca di acqua. Io e altri ci siamo dovuti fermare a comprare l’acqua in un bar, giusto per non fare 15 km senza acqua... vi dovete solo vergognare".

Dall'organizzazione, per ora, nessun commento ufficiale sui disservizi.