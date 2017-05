A Milano il primo campionato di indoor skydiving

Il Fastweb Aero Gravity (via D’Annunzio, 23 Pero - MI) il simulatore di caduta libera più grande del pianeta, ospiterà lunedì 15 e martedì 16 maggio, la prima edizione del Campionato Italiano di Indoor Skydiving.

Dotata di un impianto di sei turbine da 425 cavalli capaci di sprigionare un flusso d’aria con una velocità fino a 370 km/h, la camera di volo alta 21 metri, di cui 8 metri in cristallo, ospiterà le performance delle 11 squadre che si contenderanno i titoli di campioni italiani 2017. A partire dalla 9 le squadre si sfideranno in tre diverse competizioni: formazione a 4 in caduta libera (4 way FS - formation skydiving) OPEN e ESORDIENTI e formazione a 4 in caduta libera in verticale (4 way VFS - verticale formation skydiving).

“Siamo onorati di poter accogliere nella nostra struttura questa importante competizione. Gli obiettivi che ci poniamo per questo campionato sono innanzitutto accrescere le capacità dei competitors italiani contribuendo a creare una nuova generazione di atleti - ha commentato l’amministratore delegato Sandro Andreotti - Sul piano relazionale, intendiamo aiutare sia a condividere le esperienze sportive delle diverse squadre, sia a rafforzare l’amicizia tra i partecipanti provenienti da tutta Italia. Infine, ma non meno importante, intendiamo fornire a tutti, atleti, giudici, pubblico e media, un’esperienza sportiva di alto livello, in modo da aiutare e rendere il grande pubblico più consapevole di questo sport ancora poco conosciuto in Italia”.