Ecco la terza maglia dell'Inter: è tutta nera e con richiami alle stagioni più gloriose del club

È tutta nera ed è ricca di riferimenti "portafortuna" la terza maglia dell'Inter, sponsorizzata Nike, che verrà utilizzata principalmente nelle coppe europee presentata nella mattinata di lunedì 9 settembre.

Terza maglia dell'Inter: come è fatta

La maglia è completamente nera, ha i bordi gialli e sul petto campeggia il logo del tradizionale sponsor Pirelli, inoltre è ispirata al mondo delle corse (non è un caso che è stata presentata dopo il weekend di Formula Uno a Monza). Il ritorno al fondo scuro è un riferimento alle divise delle stagioni 1997/98, alla vittoria in Coppa Uefa e alla stagione in cui Ronaldo è stato protagonista assoluto del club. L'altro dettaglio è il girocollo che riporta ala mente la maglia del 2009/10 con cui il club, all'epoca guidato da Mourinho, conquistò il triplete.

L’ispirazione anni ’90 è ulteriormente sottolineata dal logo Nike “Futura” e da un motivo jacquard nero opaco/brillante su tutta la maglia, con lo stemma del club e la parola “Inter” che emergono in modo discreto dal tessuto. La finitura gialla del colletto e delle maniche incorniciano perfettamente la maglia, mentre i colori usati per il logo dello sponsor fanno riferimento al mondo motorsport. Pantaloncini e calzettoni, anch'essi neri, completano il look, entrambi connotati da inserti gialli, compreso il logo Nike vintage.

"La combinazione di nero e giallo è sempre stato un abbinamento vincente e la terza divisa dell’Inter ha un aspetto particolarmente dinamico — ha spiegato Pete Hoppins, Nike football apparel senior design director —. Abbiamo preso ispirazione da due divise davvero speciali e mantenuto gli elementi in linea con i temi anni ’90 che caratterizzano lo streetwear attuale, realizzando un kit che speriamo affascini veramente tutti i tifosi".

Dove si può comprare