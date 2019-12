Atalanta-Milan 5-0, video gol e sintesi partita: Gomez, Pasalic, Ilicic e Muriel umiliano il Diavolo

Notte fonda per il Milan, che cade 5-0 a Bergamo al termine di una partita che ha visto i rossoneri soccombere all'Atalanta in tutto e per tutto. La squadra di Pioli, dopo i successi con Parma e Bologna e il pari con il Sassuolo che avevano ridato un po' di entusiasmo all'ambiente, torna a far vedere il suo volto più brutto al cospetto di una Atalanta strepitosa.

La partita la stappa Gomez al minuto 10: l'argentino parte dalla sinistra, si accentra con un tunnel su Conti e la mette all'incrocio sul palo opposto. Il 2-0 arriva al 60' con l'ex Pasalic che si butta su un tiro di Goesens e devia in rete.

Da quel momento è Dea show: 120 secondi dopo Ilicic imbeccato da Pasalic fa 3-0. Al 71' ancora lo sloveno rientra dalla destra e dal limite dell'area sigla il 4-0 con un tiro al sette. All'83 la chiude Muriel: lancio dalla difesa, Donnarumma esce ma poi ci ripensa e il colombiano è il più veloce a saltarlo e depositare in rete.