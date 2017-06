Un weekend a tutta pelle - Prevenzione dermatologica gratuita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Tempo di abbronzatura, stagione balneare già avviata, ma siamo consapevoli dei danni che un'esposizione scorretta può provocare? Humanitas Medical Care Arese dedica due giornate (sabato 24 e domenica 25 giugno) alla prevenzione dermatologica, affinché vi sia una maggiore attenzione all'esposizione solare a lungo termine e alle precauzioni da adottare per ridurre al minimo il rischio di sviluppare negli anni neoplasie cutanee. In questo periodo dell'anno è inevitabile non rilassarsi al parco durante una soleggiata domenica pomeriggio o approfittare del caldo sole per trascorrere un weekend al lago o al mare e liberare la mente dai pensieri e dallo stress accumulato durante la settimana; il sole è, quindi, alleato del nostro benessere psico-fisico, ma lo è altrettanto per la nostra pelle? Gli specialisti dell'Ambulatorio di Dermatologia di Humanitas Medical Care saranno a disposizione sabato 24 e domenica 25 giugno per consulti gratuiti (previa prenotazione telefonica) per poter così svelare i segreti di un sole amico e non nemico della pelle. Purtroppo, negli ultimi anni in Italia le diagnosi di melanoma sono quasi raddoppiate ed essendo una patologia molto aggressiva, è fondamentale la diagnosi precoce. Attraverso una prima visita dermatologica, il dermatologo è, infatti, in grado di intercettare un neo sospetto o di evidenziare macchie della pelle che potrebbero essere a rischio per poi, se necessario, richiedere ulteriori esami ed accertare o meno la diagnosi. Per aderire all'iniziativa, occorre telefonare al numero 02 83456737 da lunedì a sabato, dalle 12.00 alle 17.00 (fino ad esaurimento posti disponibili). Humanitas Medical Care si trova all'interno del centro commerciale IL CENTRO di Arese.