Luminarie e tanti addobbi natalizi: cittadini e turisti soddisfatti scelgono l'albero più bello

Una città vestita a festa dal centro alla periferia. Ormai prossimi alla piena ripresa delle attività con l’Epifania pronta a chiudere il lungo periodo natalizio, cittadini e turisti tirano le somme e si dicono soddisfatti degli addobbi e delle luminarie.

Trentacinque chilometri di strade illuminate e tanti alberi di natale. Ben quattro solo alla stazione centrale, uno spettacolare gioco di luci e poi gli alberi di via Montenapoleone, piazza Della Scala, in Galleria e quello principale, il più grande di sempre, in piazza Duomo che verrà smontato lunedì 8 per diventare parte dell'arredo urbano.

Ma allora, tra tutti questi, quale è piaciuto di più ?