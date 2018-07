Vi portiamo all'interno del nuovo Apple store in piazza Liberty a Milano: le immagini video

È stato svelato martedì 24 luglio, alla presenza di decine di giornalisti da tutto il mondo, il nuovo Apple store in centro a Milano, che aprirà ufficialmente i battenti giovedì.

E' il terzo ufficiale nel Milanese, dopo i due di Rozzano e Carugate, nei centri commerciali. Apple ha anche riqualificato piazza Liberty. Il progetto è ormai noto e porta la firma dell'archistar Norman Foster. Lo store sorgerà completamente sottoterra, come quello sulla Quinta Strada a New York (ecco la presentazione in antiprima).