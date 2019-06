Metroman protagonista del nuovo videoclip di Calcutta Sorriso (Milano Dateo)

L'ondata indie incontra il crooner da metropolitana e il risultato è presto detto: ecco Sorriso (Milano Dateo), il nuovo singolo di Calcutta. E' stato pubblicato qualche ora fa.

Protagonista assoluto è Nicolò Modica (in arte Metroman), voce sgangherata e divertente della linea rossa, appuntamento fisso con il suo fido altoparlante per tanti pendolari milanesi. Nelle immagini, in una Milano distaccata di periferia, gelida ma amica, scorre quella che parrebbe essere la vera vita di Nicolò, ancor prima del suo personaggio; sonni in camper e poi allenamenti stile Rocky tra le vie meneghine.

In sottofondo, la melodia di Calcutta, al secolo Edoardo D'Erme: "Per me le storie d'amore sono così", ha semplicemente scritto su Instagram presentando il lavoro. In fondo, è anche amore per i sorrisi quello che, ogni giorno, spinge Nicolò a macinare chilometri tra stazioni, scale mobili, tornelli, annunci Atm. "Dai un applauso almeno, per il coraggio che ho", incita Metroman nell'ultima inquadratura, ennesimo sliding doors della sua vita. Sì, stavolta lo meriti davvero.