Camionista ubriaco sbanda e semina il panico lungo l'autostrada Milano-Piacenza: fermato dalla polizia stradale

Era ubriaco fradicio e guidava un tir a zig-zag lungo l'autostrada A1 nel tratto tra Milano e Piacenza, ma gli agenti della sottosezione di Guardamiglio della polstrada di Lodi sono riusciti a fermarlo. E per lui, cittadino romeno di 47 anni, è scattata una denuncia. È successo nella mattinata di giovedì 4 giugno.

Ad allertare la polizia sono stati diversi automobilisti che, allarmati, hanno descritto quanto stava accadendo. Ad un certo punto il camionista ha urtato il guardrail e poi poi tornare a invadere le altre corsie. Le analisi hanno confermato che l'uomo aveva un tasso alcolemico prossimo al coma etilico, circa sei volte il massimo consentito per gli automobilisti (deve risultare 0 per i conducenti di mezzi pesanti).

Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un incidente (aveva colpito il guar rail). Inoltre gli è stata ritirata la patente in vista dell'interdizione alla guida in Italia ed è stato sanzionato con una multa di 586 euro.