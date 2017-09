Lezione di Cannabis alle Colonne, denunciati presidente e segretaria cittadina di Radicali Italiani

La presidente di Radicali Italiani Antonella Soldo e la segretaria di Radicali Milano sono stati denunciati dalla Digos per istigazione a delinquere. Si è concluso così il corso di coltivazione della cannabis organizzato venerdì 22 settembre alle Colonne di San Lorenzo da Radicali Italiani, Radicali Milano e Radical Cannabis Club. Chiunque ha potuto acquistare una tessera con all’interno un semino al costo di 10 euro, soldi utilizzati per sostenere le campagne antiproibizioniste. Dopo la tappa di Torino, è toccato a Milano, ancora una volta un gesto eclatante che va in direzione dell'antiproibizionismo. Ad oggi coltivare la cannabis rimane un reato. L’uso personale della sostanza è invece legale. Ma allora attraverso quali canali ci si può rifornire per poterne fare, appunto, un uso personale senza commettere azioni illegali? E’ anche su questa profonda contraddizione che i Radicali continuano le loro battaglie e promettono nuove iniziative.