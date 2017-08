Ricostruita la scena del crimine di Carlotta Benusiglio, la Squadra Omicidi in piazza Napoli

Lavoro notturno in piazza Napoli per la polizia scientifica e la squadra omicidi: gli agenti hanno ricostruito la dinamica della morte della stilista Carlotta Benusiglio utilizzando un manichino dello stesso peso della donna, stilista ed ex modella che il 31 maggio 2016, a 37 anni, fu trovata appesa ad un albero nei giardini del piazzale.

Polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile hanno coadiuvato il lavoro degli agenti, illuminando la zona dell'albero appeso al quale è stato trovato il cadavere della Benusiglio.

Gli investigatori hanno anche ricostruito il percorso dal loft ai giardini (circa cinquanta metri), simulando il più accuratamente possibile quanto probabilmente accadde la notte del 31 maggio 2016, una vicenda però con parecchie zone d'ombra. Resta indagato Marco Venturi, ex compagno della vittima, su cui grava anche una inchiesta per stalking e lesioni.

(video di Daniele Bennati)