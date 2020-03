Coronavirus, pizze ai senzatetto e spesa per gli anziani: ecco la Milano solidale della Brigata Lena-Modotti

Da dieci giorno sono in quarantena volontaria per poter aiutare anziani, clochard e indigenti senza il rischio di portare loro il Coronavirus. Sono i ragazzi della Brigata solidale "Lena-Modotti", progetto nato dalla collaborazione tra il CSOA Lambretta ed Emergency per dare una mano ai più deboli nel pieno dell'emergenza Covid che in queste ore sta attanagliando anche Milano.

"Stiamo cercando di coinvolgere gli esercenti della zona perché siamo preoccupati di come le istituzioni stanno trattando il tema dei senzatetto e degli indigenti della città - spiegano gli attivisti - Ci sembra chiaro che questa emergenza sanitaria è stata gestita in modo del tutto disorganizzato e i primi a farne le spese sono proprio gli ultimi. Purtroppo, ancora una volta, constatiamo che il nostro modello di società salvaguarda solo i ricchi".