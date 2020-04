La coppia Ferragni-Fedez ancora in campo per beneficenza contro il Covid-19 dopo la maxi raccolta fondi per realizzare la terapia intesiva all'ospedale San Raffaele di Milano.

I due influencer stavolta hanno vestito i panni dei fattorini, consegnando in bicicletta i pacchi di "Milano aiuta", il banco alimentare del Comune, alle famiglie e alle persone in difficoltà per l'emergenza Coronavirus