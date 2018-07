CR7 mania, preso d'assalto lo Juventus Store di Milano. Ore di coda per la maglietta: venduta una al minuto

È CR7 mania. Tifosi impazziti alla notizia ufficiale del passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Preso d’assalto lo store ufficiale di corso Europa 20, a due passi da Piazza San Babila.

Ore di attesa per l’acquisto della maglia con il numero e il nome del fuoriclasse: ne è stata venduta mediamente una al minuto. Entusiasmo alle stelle, in casa bianconera per tutti è questo il colpo del secolo. Contratto faraonico, accoglienza da star: Ronaldo ha scosso il calcio italiano, i bianconeri sognano e la serie A torna al centro dell’interesse di tutto il mondo.