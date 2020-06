Enzo Jannacci, Sala lo ricorda nel 65° anniversario della nascita: "Mi emoziono quando ascolto 'Messico e nuvole'"

Il primo cittadino in video dal dormitorio di viale Ortles intitolato all'autore di celebri brani come "Ho visto un re", "Quelli che" e "Vengo anch'io, no tu no"