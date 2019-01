A Milano la "Befana su due ruote" : in oltre 5000 per un raduno solidale. Il video

Oltre cinque mila motociclisti a sostegno delle persone in difficoltà. E' partito da corso Sempione, alle prime ore del mattino del 6 gennaio, il 52° motoraduno della 'Befana Benefica motociclistica' organizzato dall'Associazione Moto Club Ticinese in collaborazione con i poliziotti motociclisti dell'Ufficio prevenzione generale della questura, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale, per festeggiare l'Epifania: la "Befana su due ruote" è stata scortata in corteo con un sacco pieno di doni fino ai piccoli ospiti dell’Istituto Don Orione e alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone, nel Milanese.