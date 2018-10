Incidente in viale Fulvio Testi, camion piomba sulle auto: due feriti, tra loro donna incinta

Incredibile incidente mercoledì pomeriggio in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo. Pochi minuti dopo le 18, per cause ancora da accertare, un mezzo pesante ha tamponato una Citroen C3 Bianca - guidata da un'uomo di trentadue anni -, che è poi finita contro una seconda auto, a bordo della quale c'erano un uomo e una donna di trentuno anni, incinta. Teatro dello schianto, violentissimo, è stato il tratto di strada subito precedente al supermercato Metro, in direzione Milano.

Per liberare i feriti dalle macchine - praticamente distrutta la Citroen - è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi affidato le vittime ai soccorritori del 118, arrivati sul posto con due ambulanze e un'auto medica. La 31enne incinta è finita al San Gerardo di Monza in codice verde: le sue condizioni fortunatamente sono buone. Così come buono è lo stato di salute del conducente della C3, accompagnato al Niguarda - anche lui in codice verde - a scopo precauzionale. Illeso, invece, il guidatore dell'altra vettura.