Paolo Limiti, gran folla ai funerali. L'ultimo abbraccio a Milano

Si sono tenuti mercoledì 28 giugno a Milano nella chiesa di Santa Maria Goretti, in via Melchiorre Gioia, i funerali di Paolo Limiti. L'artista, 77 anni, è stato sconfitto da un tumore e negli ultimi tempi non aveva più fatto alcuna apparizione in tv. Grande conoscitore del mondo del cinema, della musica e della televisione, Limiti ha scritto alcune tra le più note canzoni della musica italiana. A rendergli l'ultimo saluto, oltre ai volti noti dello spettacolo, molta gente comune.