Galleria, cena solidale organizzata da Carlo Cracco: 500 euro a posto

Tutto pronto per le celebrazioni dei 150 anni dell'inaugurazione della Galleria Vittoria Emanuele II. Venerdì 15 settembre dalle 10.30 alle 12 cinque bande sfileranno da Piazzetta Reale a Piazza Della Scala dove poi intoneranno l'inno di Mameli. Mercoledì 13 settembre sarà invece organizzata in Galleria una cena solidale con un menù tradizionale scelto da Carlo Cracco. Per questo evento si registra già il tutto esaurito. Verranno allestiti 91 tavoli, gli invitati saranno 900 con un costo a persona di 500 euro. Circa 300mila euro la cifra che, al netto delle spese, verrà consegnata alla Caritas Ambrosiana. E in occasione dei 150 anni della Galleria sarà emessa dalla Zecca dello Stato una moneta d'argento del valore di 10 euro acquistabile all'Urban Center da venerdì 15 a domenica 17 settembre.