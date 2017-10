Giambellino, presidente della commissione casa: "A chi occupa per necessità farei la sanatoria"

Sopralluogo della Commissione congiunta Casa, Erp e Sicurezza nel quartiere Tirana-Giambellino. Era presente anche l’assessore alla Siurezza Carmela Rozza, assenti i rappresentanti dell’Aler.

I residenti chiedono interventi seri e risolutivi, al centro dei problemi, così come in tanti altri quartieri milanesi, la questione delle case popolari sfitte o già occupate.

La presidente della Commissione Casa Simonetta D'Amico interviene sulla questione degli abusivi: "Non giustifico chi sta in queste case da trent'anni senza pagare un euro, ma chi ci sta per reale necessità merita una sanatoria".

E intanto le case non assegnate sono parecchie mentre la lista d'attesa non scorre. Tutto rimane invariato, nessuno prende una posizione. E il rimpallo delle responsabilità continua.