Intorno alle 18 di venerdì 1° settembre un temporale si è abbattuto sull'hinterland Sud-Est di Milano. A San Donato sono caduti chicchi di grandine grandi come ciliegie, come si vede nel video inviato dalla nostra lettrice Alessandra Di Lucca. A fare da cornice al temporale tuoni e fulmini. Per il momento, fortunatamente, non si registrano né danni né disagi.