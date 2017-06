Incendio nella notte a Gudo Visconti, fiamme distruggono un capannone | Video

Nella notte tra mercoledì e giovedì 8 giugno un capannone di circa duemila metri quadri è stato distrutto da un incendio a Gudo Visconti, nel milanese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un due autopompe, tre autobotti, un carro schuma, un carro ventilazione e una unità mobile per la protezione delle vie respiratorie. All'interno della struttura si trovava il magazzino di una ditta che produce sali da bagno e un'azienda che fabbrica allestimenti per fiere. Non sono ancora note le cause dell'incendio.