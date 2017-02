Incendio alla scuola elementare Pascoli, fiamme e fumo: 500 bimbi in strada | VIDEO

Video da Twitter ©Paouline

Ecco le immagini dell’incendio avvenuto mercoledì mattina nella scuola Giovanni Pascoli in via Rasori a Milano.

Le fiamme sono divampate poco prima delle 9, sembra per un corto circuito, in un sottoscala. Il fumo si è poi diffuso in tutta la struttura, con i piccoli alunni - cinquecento circa - che sono stati immediatamente portati fuori dalle aule dai professori.

In via Rasori, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Milano e tre ambulanze. L’unico paziente medicato sul posto dai soccorritori del 118 è un uomo di trentadue anni, con ogni probabilità un dipendente dell’istituto, rimasto lievemente intossicato.

Sono stati gli stessi sanitari di Areu, poi, a chiedere un paio di autobus - che la polizia locale ha immediatamente fatto arrivare - per accogliere parte dei cinquecento alunni che erano usciti in strada senza giubbotto e si trovavano al freddo.

Su disposizione del dirigente scolastico, l’istituto Pascoli - che comprende la primaria Rasori, la secondaria di primo grado Mauri e la primaria Ruffini - resterà chiuso nelle giornate di mercoledì e giovedì.