Scoppia una bombola di gas nel garage: grave un uomo ustionato

Incendio a Seveso nella mattinata di domenica 23 aprile. Il rogo è divampato intorno alle 10.20, dopo lo scoppio di una bombola di gas che si trovava nel box di una villetta di via Montello 3 . Le fiamme — secondo quanto riferito dall'Azienda regionale di emergenza urgenza — hanno ferito un uomo di 84 anni, trasportato al pronto soccorso del Niguarda con ustioni di secondo grado alla testa e di primo grado alle mani. Le sue condizioni sono serie anche se non è in pericolo di vita.

Meno gravi, invece, le condizioni di una donna di 83 anni soccorsa dai sanitari dopo che aveva inalato del fumo.