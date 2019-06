L'incredibile luna gigante alla piscina Cozzi: le immagini

Una spettacolare la luna gigante alla piscina Cozzi di viale Tunisia. È l'installazione dell'artista britannico Luke Jerram, inaugurata il 15 giugno e visibile fino al 23.

L'opera di Jerram, del diametro di 7 metri, è una fedele riproduzione della superficie lunare realizzata grazie alle foto di repertorio della Nasa, e fa parte deuseum of the Moon alla Piscina Cozzi dal 15 al 23 giugno 2019 | Riproduzione fedele della superficie della Luna Eventi a Milanl progetto artistico itinerante "Museum of the Moon" con il quale l'artista porta la luna in giro per il mondo.

L'esposizione si concluderà alle 4 del 23 giugno, ultima delle due notti bianche organizzate da MilanoSport nella vasca principale della piscina.