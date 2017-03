Un video di due minuti per riassumere una giornata all'aeroporto di Malpensa, è quanto ha pubblicato la pagina Facebook ufficiale degli aeroporti milanesi. Nel filmato sono stati scanditi minuto per minuto i decolli e gli atterraggi di tutti gli aerei transitati nello scalo Varesino. «Un posto unico in cui ammirare lo scorrere del tempo», come hanno scritto nel commento alle immagini.