Due milanesi campioni del mondo di parapendio: il racconto di Silvia e Alberto

Si chiamano Silvia Buzzi Ferraris e Alberto Castagna i due milanesi neo campioni del mondo di parapendio ai mondiali appena conclusi a Kruscevo, nella Macedonia del nord. Il commissario tecnico e la campionessa di specialità a squadre hanno raccontato a Milano Today l'emozione di questa medaglia d'oro, vinta a pari merito con la Francia anche dopo l'infortunio costato la rottura della caviglia alla pilota di Milano.

"È un evento rarissimo che due squadre arrivino a pari merito - raccontano - I partecipanti in ogni manche sono 150, volano tutti contemporaneamente e ciascuno conquista dei punti che vanno a sommarsi nella classifica generale, quindi un ex equo è quasi impossibile. Persino gli organizzatori non avevano previsto quest'eventualità e non c'erano abbastanza medaglie d'oro per tutti i membri delle tue squadre, così abbiamo dovuto tirare a sorte con una monetina per stabilire chi si sarebbe portato a casa gli ori, e abbiamo vinto noi. Naturalmente i colleghi francesi riceveranno le loro quanto prima, e devo dire che sono stati molto sportivi durante la cerimonia".

Una vittoria, quella della squadra italiana (oro sia nel singolo sia a squadre) maturata dopo un europeo perso a tavolino. "Avevamo una fortissima voglia di rivincita - continuano i due milanesi - Il parapendio è una disciplina in cui devi metterci tanta testa e capire cosa puoi fare e cosa invece è meglio non fare. Nonostante questo Silvia ha voluto gareggiare anche dopo un infortunio in atterraggio alla seconda manche e stringendo i denti è stata proprio lei a dare i punti decisivi per far arrivare la squadra sul gradino più alto del podio".