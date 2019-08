Milano, torna alla luce per lavori pubblici il naviglio sotterraneo Redefossi: era interrato dal '900

Torna alla luce il cavo Redefossi, il corso d'acqua artificiale sotterraneo che nasce dalle acque del naviglio Martesana e sfocia poi nel Lambro dopo aver attraversato tutta la città. Il canale è stato scoperchiato per consentire i lavori pubblici in corso in viale Monte Nero e che serviranno per realizzare le botole che consentiranno di scendere nel cavo e fare manutenzione senza bloccare la strada.

“La manutenzione del tratto urbano - spiega l'assessore alla mobilità e ambiente Marco Granelli - è necessaria anche per il contenimento del rischio di esondazioni connesse alle piene del fiume Seveso".