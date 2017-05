Milano, il parcheggio selvaggio di Iannone e Belen: Suv sul marciapiede e auto bloccata

Video da Youtube AlaNews

“Piccoli” problemi con i parcheggi milanesi per il motociclista Andrea Iannone e per la sua fidanzata, la showgirl Belen Rodriguez.

Venerdì sera, infatti, la coppia si è recata in un locale in zona Porta Romana per assistere alla presentazione del libro del giornalista Gabriele Parpiglia, “#Formentera14”, e il motociclista della Suzuki ha pensato bene di lasciare la sua macchina - una grossa Mercedes - totalmente su un marciapiede e per di più in curva.

Risultato? Un’automobilista - anche lui con l'auto parcheggiata sul marciapiede - bloccato e cinque minuti di colpi di clacson, fino a quando Iannone - fotografato e ripreso dai presenti - è uscito dal locale per spostare la propria auto.

Il pilota, con un sorriso imbarazzato, ha anche riconosciuto l’errore e ha risposto al giovane “ti chiedo umilmente scusa”.

Non è la prima volta, però, che Iannone combina pasticci con i parcheggi. Lo scorso aprile, infatti, sempre lui aveva lasciato la propria Porsche su un marciapiede a due passi da un locale del centro città. In quel caso ci aveva pensato l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, a multarlo.