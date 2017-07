Ecco come funziona la centrale operativa della polizia locale di Milano | Video

Intervista al vice commissario della polizia locale di Milano Luciano Perrucci che ci spiega come funziona la centrale operativa. E' da qui che viene coordinato ogni intervento e che si effettua un monitoraggio costante dell'intera città. Preziosa la collaborazione anche con le altre forze di polizia. La centrale operativa della polizia locale, contattabile al numero 02.0208, è attiva 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno. Gestisce l’attività di coordinamento di tutti gli interventi che coinvolgono i nove comandi di zona, il servizio radiomobile e le diverse unità specialistiche con più di 800 richieste d'intervento al giorno (circa 300.000 l'anno) : 45% per attività di Polizia Stradale, 35% per interventi di sicurezza urbana e 20% per ausilio ad altre forze di polizia e di soccorso. Sempre dalla centrale operativa, tra l’altro, è gestito il sistema di videosorveglianza, costituito da circa 1.700 telecamere distribuite sul territorio cittadino.