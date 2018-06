Corteo degli animalisti contro il festival di Yulin a difesa di cani e gatti: "In Cina questi animali vengono torturati"

Corteo de Le Iene Vegane contro il Festival di Yulin, in Cina, una tradizione che coincide con il solstizio d'estate e che da anni l’opinione pubblica internazionale contesta per quanto accade per le strade e nei locali della città nella Regione Autonoma di Guangxi Zhuang dove cani e gatti vengono uccisi e cucinati.

Questa la nota pubblicata su facebook da parte degli attivisti che sabato 23 giugno hanno sfilato nel centro di Milano: "Anche quest’anno arriva puntuale con il solstizio d’estate e toglie la vita in maniera crudele a migliaia di cani (ma anche gatti) che diventano l’alimento centrale di questa manifestazione. Una crudeltà che in Cina viene riservata a cani e gatti ma che in tutto il mondo si riserva a tutti gli altri animali".

Video FB Le Iene Vegane.