Milano, arrestati i rapinatori della Super Attak: colla sulle dita per non lasciare impronte

Sono quattro gli uomini arrestati martedì 8 ottobre dalla Squadra Mobile di Milano con l'accusa di tentata rapina per un colpo che stavano progettando nella filiale Ubi banca di corso Italia a Busto Arsizio. Gli agenti li hanno colti in flagrante mentre stavano per entrare nella banca, ignari che ad aspettarli ci fossero i poliziotti della Mobile.

Particolare lo stratagemma progettato dai 4 uomini, tutti di Palermo, per mettere a segno i furti: oltre alle parrucche e agli occhiali finti, infatti, i rapinatori si erano cosparsi i polpastrelli delle dita con la colla Super Attak al fine di non lasciare impronte digitali sul luogo del delitto. Gli inquirenti stanno ora investigando per verificare se i quattro siano coinvolti in furti avvenuti in precedenza a Milano e hinterland.