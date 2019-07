Condanna piastra Expo, Sala: "È oggettivamente difficile chiedere le dimissioni"

"Per come stanno le cose, oggettivamente è difficile chiedere le dimissioni. Qualcuno ci ha provato". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta la richiesta di dimissioni arrivata da alcuni esponenti dei partiti di minoranza in consiglio comunale dopo la condanna a 6 mesi di reclusione (poi convertita in ammenda pecuniaria) arrivata venerdì per il caso della piastra Expo.

"Non sono affatto a favore dell'abolizione del reato di abuso d'ufficio - continua poi il primo cittadino - Ci può essere una semplificazione, ma solo se rappresenta una valida alternativa alla legge attuale".