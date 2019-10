Il figlio fa tardi sui Navigli: lui scende, prende a schiaffi gli amici e ne accoltella uno. Video

Eccolo il folle blitz andato in scena nella notte tra sabato 28 e domenica 29 settembre in via Fra Luca Pacioli, a due passi da Porta Genova, dove un 16enne era stato accoltellato.

Protagonista è stato un uomo di quarantasei anni, papà di un altro 16enne che si trovava proprio sui Navigli insieme agli amici. Le immagini parlano chiaro: si vedono i ragazzi entrare e uscire da una Fiat Enjoy per farsi dei selfie - da mettere poi sui social - e si vede un 40enne che arriva e ne schiaffeggia due. In quel momento uno dei ragazzi - quello accoltellato - cerca di dare un pugno all'uomo, che per tutta risposta estrae un coltellino dalla tasca e lo colpisce due volte al fianco sinistro.

Quindi, ancora ripreso dalla telecamera, l'aggressore si allontana prima di tornare per dare uno schiaffo un altro dei giovani - che si scoprirà essere suo figlio - e poi andare via, mentre i ragazzi restano lì fermi, come se conoscessero quel signore.

Il 46enne era uscito di casa furioso perché alle tre suo figlio non era ancora tornato e quando aveva incontrato il gruppetto aveva dato il via alla follia.