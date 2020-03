Coronavirus, l'annuncio con gli altoparlanti in strada: "Non uscite". Video

Quasi una scena da film apocalittico, ma evidentemente un modo utile - quasi necessario - per far capire a tutti i cittadini i comportamenti giusti da seguire. La polizia locale di Serate sta chiedendo a tutti gli abitanti di non uscire di casa e per farlo sta pattugliando le strade con un furgoncino continuando a leggere un messaggio di allerta diffuso attraverso gli altoparlanti.

"Come da ordinanza del presidente del consiglio, si invita e si consiglia alla cittadinanza di rimanere in casa e uscire solo per necessità", ripete la voce di un agente.

Questo è "il messaggio che stiamo portando alla cittadinanza con la Polizia Locale Segrate e la Protezione Civile Segrate: rimanete il più possibile a casa, ci si sposta solo per motivate esigenze di lavoro, salute o primaria necessità", hanno spiegato dal comune, ribadendo ancora una volta quanto sia necessario limitare gli spostamenti per arginare l'emergenza Cronavirus.

E ancora, sempre i consigli dell'amministrazione: "Non assembratevi nei parchi e nelle aree gioco, mantenete le distanza di sicurezza tra le persone. Anziani e persone sole possono rivolgersi per le necessità quotidiane e l’assistenza domiciliare al Segretariato Sociale chiamando i numeri: 02.26902373 - 0226902357 - 0226902216".