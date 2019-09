Milano, precipita dall'ottavo piano con in braccio la figlia: "Si è gettata dalla tromba delle scale"

Tragedia in viale Regina Margherita, dove intorno alle 15 una madre e la sua bambina sono cadute dall'ottavo piano del condominio al civico numero 5. Secondo alcuni testimoni che abitano nel palazzo la donna sarebbe entrata nello stabile con la scusa di avere un appuntamento nello studio dell'avvocato al primo piano, salvo poi salire fino in cima alla palazzina per poi, con tutta probabilità, buttarsi nel vuoto dalla tromba delle scale.

"Abbiamo sentito un rumore sordo, come un mobile che cadeva dall'alto - racconta un'inquilina - Ci siamo precipitati a vedere e abbiamo visto questa scena raccapricciante che sinceramente avevo visto solamente nei film. La donna diceva di dover andare dall'avvocato e invece è salita all'ottavo piano e si è lanciata nel pianerottolo sottostante".