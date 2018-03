Ecco "Chiara": l'assistente virtuale del comune di Milano che aiuta i turisti

Si chiama Chiara, "abita" sul portale Turismo del comune di Milano ed è un'assistente virtuale. Una sorta di Siri — assistente virtuale installato su ogni dispositivo Apple — in grado di guidare i turisti in città, rispondere alle loro domande. Fino a che ora è aperto il Duomo? Dove si comprano i biglietti per la Scala? Qual è la mappa della metropolitana di Milano? Questi alcune domande che possono trovare risposta attraverso l'app.