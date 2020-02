Video gol Lukaku e sintesi Udinese-Inter 0-2 Serie A domenica 2 febbraio 2020

L'Inter tiene il passo della Juve e batte fuori casa l'Udinese con una prova convincente, nel posticipo del campionato di serie A, domenica 2 febbraio, 22esima giornata. I nerazzurri sono a quota 51, -3 dalla Signora.

Il gol dell'Inter arriva al 19' del secondo tempo: assist di Barella per Romelu Lukaku, che da posizione defilata calcia tra le gambe di Nuytinck e trova una traiettoria su cui Musso non può intervenire. 0-1 per i nerazzurri.

Dopo pochi minuti gli uomini di Conte raddoppiano: Musso stende Sanchez in area: è calcio di rigore. Lukaku non sbaglia ed è 0-2 al 26' st. Qualche timido tentativo di reazione dei friulani, ma il match non offre altro: l'Inter torna alla vittoria dopo diversi pareggi e continua a inseguire il sogno scudetto.

Tabellino Udinese-Inter 0-2

UDINESE (5-3-2): Musso; Stryger-Larsen, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck (73′ Jajalo), Sema (72′ Zeegelar) ; Fofana (82′ Teodorczyk), Mandragora, De Paul; Okaka, Lasagna. A disp. Nicolas, Perisan, De Maio, Ter Avest, Zeegelar, Jajalo, Walace, Nestorovski. All. Gotti.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses (82′ D’Ambrosio), Vecino, Barella, Eriksen (58′ Brozovic), Young; Lukaku, Esposito (58′ Sanchez). A disp.: Handanovic, Stankovic, Godin, Ranocchia, Biraghi, Asamoah, Agoume, Candreva. All. Conte.

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Barella, Stryger-Larsen, Bastoni