Rapace infortunato per il maltempo trovato in un parco del Milanese: salvato

Non è riuscito a resistere al maltempo di mercoledì un piccolo rapace, un allocco, che nella mattinata è stato trovato a terra in un parco di Buccinasco, completamente bagnato. Per fortuna un passante si è accorto della sua presenza è ha allertato l'Ente nazionale protezione animali.

"Sembrava essere appena uscito da un cartone animato - si legge in una nota dell'Enpa - un misto tra Anacleto de La spada nella roccia e Uffa del mitico Winnie The Pooh (anche se loro in realtà sono entrambi gufi!)". A causa della pioggia incessante, l'animale è caduto al suolo non riuscendo più a spiccare il volo.

(L'allocco, foto Enpa)

"Nella sua sfortuna meteorologica - scrive Enpa - ha avuto la fortuna di essere stato trovato da una persona attenta e di buon cuore". Dopo che il passante ha avvertito l'associazione, l'animale è stato trasferita alla Clinica Enpa di Milano, dove gli sono state prestate le prime cure anche per capire il suo stato di salute, non sapendo da quanto tempo fosse sotto la pioggia. Una volta riscaldato e alimentato l'allocco è stato trasferito al Cras di Vanzago.

