Aeroporti, Brunini nuovo amministratore delegato di Sea

Armando Brunini è stato nominato amministratore delegato di Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa. A deciderlo nel corso di una seduta il 7 gennaio il consiglio di amministrazione dell'azienda.

Brunini, manager napoletano, lascerà il ruolo di amministratore delegato di Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Napoli, dove lavorava dal 2013. Con la nomina di Brunini, fino a ieri vicepresidente di Sea, la società ha istituito la figura dell'amministratore delegato definendo un nuovo assetto organizzativo e di governance.

La ex presidente Michaela Castelli - subentrata a Pietro Modiano quando, lo scorso 20 dicembre, ha lasciato la presidenza di Sea per concentrarsi sul maggior impegno come presidente di Carige - nel formulare i migliori auguri ad Armando Brunini per il lavoro e le sfide che lo attendono, ha sottolineato che il nuovo assetto dovrà consentire a Sea di continuare a conseguire risultati all'altezza dei bisogni del territorio, in termini sia di qualità del servizio, sia di risultati economici e finanziari.