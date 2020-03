Coronavirus, l'appello di Sala: "Supermercati aperti di domenica o aumentano le code"

"Trovo profondamente sbagliato che i supermercati chiudano la domenica, io capisco le loro difficoltà, capisco la difficoltà col personale ma più si riducono gli orari e più le code aumentano e ciò non va bene. I supermercati devono rimanere aperti, questo è il mio pensiero". Lo ha detto il primo cittadino di Milano durante un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook nella mattinata di sabato 21 marzo.

Poche ore prima, infatti, diversi supermercati all'ombra della Madonnina e della Città Metropolitana erano stati letteralmente presi d'assalto dai clienti. Una scena analoga a quella avvenuta nella mattinata di venerdì 20 marzo.

Nel suo consueto videomessaggio il sindaco ha ringraziato i cittadini di Milano: "Ringrazio i milanesi che stanno facendo la loro parte, che si stanno comportando bene - a parte alcune eccezioni con dei comportamenti inaccettabili - ma nella stragrande maggioranza grazie per quello che state facendo con disagio, con fatica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Penso alla mia fatica tutti i giorni a Palazzo Marino alla ricerca di un bandolo della matassa che a volte non trovo - ha detto il primo cittadino -, ma oggi noi siamo chiamati a resistere perché Milano non è ancora stata toccata dalla diffusione del virus come altre città lombarde e non lo può essere per la nostra salute, per i nostri cari. Immaginate il crollo di una città da 1,4 milioni di abitanti cosa produrrebbe sul sistema sanitario: sarebbe un disastro".