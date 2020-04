Coronavirus: Guido Bertolaso dimesso dal San Raffaele. "Forza, c'è tanto da fare"

Guido Bertolaso è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove si trovava ricoverato per il Covid-19. L'ex capo della protezione civile, recentemente nominato dal governatore lombardo Attilio Fontana come consulente per l'emergenza e in particolare per la realizzazione del nuovo ospedale in Fiera, aveva contratto il virus e l'aveva annunciato lui stesso il 24 marzo.

Il giorno successivo, l'ex capo della protezione civile era stato ricoverato al San Raffaele. Da quello che si è saputo, in ogni caso, le sue condizioni non avevano mai destato preoccupazione. Bertolaso ha continuato a seguire "a distanza", durante il ricovero, i lavori per il nuovo ospedale, inaugurato proprio in questi giorni con i primi pazienti, e che a regime dovrebbe avere circa 200 posti letto (ora sono una trentina).

«Oggi sono stato dimesso dall’ospedale San Raffaele. Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, orgoglio del nostro Paese. Uomini e donne che combattono in prima linea contro il Covid-19 pagando troppo spesso in prima persona con contaminazione e a volte purtroppo anche con la vita», ha scritto lo stesso Bertolaso su Facebook: «Grazie per tutti i numerosi messaggi di affetto che mi avete inviato in questi giorni. Ora forza, c’è ancora tanto da fare. L’Italia ha bisogno dell’aiuto di tutti».

